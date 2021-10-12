В ЕС предупредили о риске роста цен на продукты из-за подорожания энергоресурсов Фото: REUTERS

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский во время выступления на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства и рыболовства заявил, что Евросоюз видит риски роста цен.

По его словам, подорожание продуктов может быть вызвано в результате энергетического кризиса в европейских странах.

- Рост цен на энергоресурсы является основной причиной повышения цен на удобрения. А значит в будущем существует риск, что это может привести к росту стоимости продовольствия, - сказал Войцеховский.

Также еврокомиссар анонсировал, что Еврокомиссия в ближайшие несколько дней намерена представить специальный пакет мер для поддержки граждан и предприятий стран ЕС в условиях энергетического кризиса.

Ранее сайт kp.ru писал, что европейским компаниям пришлось начать переходить на уголь в связи с рекордным ростом цен на газ. Согласно отчету BofA Global Research report, стоимость угля тоже выросла до 250 долларов за тонну.