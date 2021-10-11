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В мире11 октября 2021 16:19

Европа начала переходить на уголь на фоне роста цен на газ

Цены на уголь также заметно поднялись
Абдулла ШАКИРОВ
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Европа начала переходить на уголь на фоне роста цен на газ Фото:Александр Кряжев/РИА Новости

Европа начала переходить на уголь на фоне роста цен на газ Фото:Александр Кряжев/РИА Новости

Европейские компании начинают переходить на уголь в связи с ростом цен на газ.

Как сообщается в отчете BofA Global Research report, стоимость угля тоже выросла. Так, цена угля брендов Newcastle и API2 превысили 250 долларов за тонну – это наивысший показатель за всю историю. Вместе с тем на открытии торгов в понедельник, 11 октября, цена на газ в Европе упала более чем на 5%.

В отчете отмечается, что стоимость угля выросла из-за «распространения глобального газового кризиса». Цены на уголь за последние 16 дней торгов подскочили на 60%.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Евросоюза обсуждают возможность совместных закупок газа и его хранения несколькими странами содружества. Таким образом Брюссель хочет решить проблему с биржевыми ценами на газ в Европе, резкий рост которых наблюдался на этой неделе. Еврокомиссия намерена изучить варианты введения налоговых льгот и прямой поддержки тех стран, кого наиболее сильно коснется энергетический кризис.

Тем временем в ЕС заявили, что желают получить большие объемы российского газа, чем планировалось изначально.