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Происшествия12 октября 2021 2:28

Два человека погибли и двое пострадали при крушении легкомоторного самолета на жилые дома в США

После падения воздушного судна два здания оказались охвачены огнем
Источник:kp.ru
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В США неподалеку от Сан-Диего (Калифорния) произошло крушение двухмоторного самолета Cessna. Воздушное судно рухнуло прямо на жилые дома в городе Санти.

В результате случившегося погибли два человека, еще двое получили травмы, сообщает NBC. По словам замглавы пожарного департамента Санти, жертвами крушения стали именно те люди, которые в момент трагедии находились на борту легкомоторного самолета.

После падения на жилые дома два здания оказались охвачены огнем. Сейчас на месте ЧП работают спасатели и пожарные.