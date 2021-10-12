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Происшествия12 октября 2021 3:34

На Украине убили 25-летнего участника войны в Донбассе

Мужчину зарезали
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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На Украине в Ивано-Франковской области умер 25-летний участник боевых действий в Донбассе Василий Попадич. О его смерти сообщает издание "Суспильне".

В местной администрации рассказали, что молодой человек был доставлен в больницу с ножевым ранением в грудь в ночь на субботу, 9 октября. Он пережил клиническую смерть, врачам удалось его реанимировать и прооперировать.

- После он был на аппарате искусственной вентиляции легких, стабильно тяжелый, были надежды, что все будет хорошо, но в воскресенье он скончался, - приводит издание слова главы Надворнянской общины Зиновия Андреевича. Чиновник также добавил, что на Попадича совершили покушение.