На Украине убили 25-летнего участника войны в Донбассе

На Украине в Ивано-Франковской области умер 25-летний участник боевых действий в Донбассе Василий Попадич. О его смерти сообщает издание "Суспильне".

В местной администрации рассказали, что молодой человек был доставлен в больницу с ножевым ранением в грудь в ночь на субботу, 9 октября. Он пережил клиническую смерть, врачам удалось его реанимировать и прооперировать.

- После он был на аппарате искусственной вентиляции легких, стабильно тяжелый, были надежды, что все будет хорошо, но в воскресенье он скончался, - приводит издание слова главы Надворнянской общины Зиновия Андреевича. Чиновник также добавил, что на Попадича совершили покушение.