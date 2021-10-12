В Госдуме предложили ограничить причастных к экстремизму в сборе пожертвований Фото: Анастасия Осипова

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить лиц, причастных к экстремизму, в возможности собирать пожертвования. Это существенно сократит источники финансирования незаконной деятельности.

Инициатива направлена на имя генерального прокурора России Игоря Краснова.

В своем обращении депутат пишет, что подобная категория граждан была ограничена в возможности выдвигать свои кандидатуры на выборах на определенный срок. Но законодательно им не запрещено собирать пожертвования.

Таким образом, реальные цели сбора могут маскироваться, и организация и ее участники продолжат вести противоправную деятельность.

Парламентарий так же предлагает сделать исключение из правила- указанным лицам разрешат проводить сборы только на медицинские цели.

- Кроме сбора средств на документально подтвержденное и необходимое лечение и иные медицинские нужды, - цитирует Rt текст обращения.

Ранее совет Федерации одобрил закон, который вводит временный запрет баллотироваться на выборах любых уровней руководителям организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими. Также участвовать в выборах не смогут члены этих организаций и лица, причастные к данным структурам, пишет газета "Известия".

А Генпрокурор РФ Игорь Краснов выступил с предложением приравнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности, сообщает телеканал "360".