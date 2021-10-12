В Московской области ввели обязательную вакцинацию для части работников до 10 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприятия сферы услуг в Московской области обязаны до 10 декабря 2021 провести вакцинацию не менее 80% своих сотрудников.

В пресс-службе Министерства региона в беседе с ТАСС рассказали, что главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление о дополнительных мерах по борьбе с распространением коронавируса. Оно подразумевает обязательную вакцинацию отдельных категории граждан, «работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми». Согласно документу, к таким относятся сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ, салонов красоты.

Как писал сайт kp.ru, в середине июня 2021 власти Московской области ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Санитарный врач принял указ о прививке от коронавируса для 60% работников.