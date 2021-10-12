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Общество12 октября 2021 11:47

Mail.ru Group сменил название на VK. Group

Об объединении экосистем компаний объявил гендиректор Mail.ru Добродеев
Абдулла ШАКИРОВ
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Mail.ru Group сменил название на VK. Group

Mail.ru Group сменил название на VK. Group

Фото: REUTERS

Корпорация Mail.ru Group переименовалась в VK Group

«Сегодня мы приняли решение о том, чтобы назвать нашу экосистему, группу компаний, VK», – заявил во время заседания генеральный директор компании Борис Добродеев.

Напомним, ранее Mail.ru Group и «Сбербанк» объявили о «разводе» активов. Mail.ru отойдут Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», r_keeper, а «Сберу» – «Ситимобил» и «Ситидрайв».

Как писал сайт kp.ru, ранее «Одноклассники» и «ВКонтакте» совместно с Минздравом России запустили мини-приложение «Коллективный иммунитет». В нём пользователи смогут поделиться своим опытом вакцинации и узнать впечатления друзей. Кроме того, сервис содержит ответы на главные вопросы от экспертов Минздрава. Мини-приложение поможет принять взвешенное решение на основе большого объёма данных и опыта знакомых.