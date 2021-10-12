Украина объявила чрезвычайную ситуацию с газом: бюджетникам придется мерзнуть

Два украинских региона объявили чрезвычайную ситуацию: не хватает газа для отопления бюджетных учреждений. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Закарпатской области Украины компании-поставщики отказались снабжать бюджетников газом не по повышенным тарифам. Если ситуаций не изменится, мерзнуть осенью и зимой 2021-2022 годов придется больницам, школам, детским садам и другим учреждениям бюджетной сферы.

Областная администрация Закарпатской области объявила чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня, пишет ТАСС.

"На Закарпатье на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение считать ситуацию в области в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов, чрезвычайной. Ее классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня", - цитирует агентство выдержку из сообщения пресс-службы областной администрации.

Сообщается, что на отопительный сезон для учреждений-бюджетников нужно около 25 млн кубометров газа, но поставщика природного газа, который мог бы закрыть эту потребность по приемлемым для закарпатской администрации ценам, пока нет.

Чрезвычайная ситуация с газом для бюджетников еще в одном украинском регионе – в Ивано-Франковске. Там остались без газа учреждения здравоохранения, школы и детские сады.

"Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается - за 30 гривен. А это дополнительно 500 тыс. гривен ($18,5 тыс.) для городского бюджета", - описал ситуацию мэр города Руслан Марцинкив в Facebook.

Ранее на kp.ru сообщалось, что вице-премьер Молдавии ведет переговоры с «Газпромом» о долгосрочных поставках газа по льготной цене. В связи с нехваткой газа Молдавия обратилась в ЕС с просьбой о чрезвычайных поставках через Румынию.