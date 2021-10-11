Молдавия надеется на прежние льготы в долгосрочном контракте с «Газпромом» Фото: Олег ЗОЛОТО

Молдавский вице-премьер, министр по инфраструктуре Андрей Спыну заявил, что надеется сохранить для страны прежние льготы при подписании нового долгосрочного контракта с «Газпромом».

30 сентября срок действия газового контракта, который предусматривал для Молдавии определенные льготы, истек, и цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1000 кубометров. Сейчас Молдавия получает газ в рамках продленного на месяц контракта, о чем Спыну объявил 1 октября.

Молдавский вице-премьер неделю назад был в Санкт-Петербурге и встречался с генеральным директором «Газпром Экспорт» Еленой Бурмистровой.

«Мы обсудили вопрос подписания долгосрочного контракта, на этой неделе мы начнем переговоры с "Газпромом", чтобы составить рабочий план. Дополнительно я сообщил, что цена на газ нереалистична, является неоправданной для Молдавии, я попросил продлить контракт на условиях 2019 года", - цитирует Спыну РИА Новости.

Спыну заявил, что проблем с газом или электроэнергией в Молдове не будет, для этого власти изучают разные варианты восполнения объема газа, в том числе поставку из Румынии, других стран ЕС и Украины, если договориться с Газпромом не получится.

"Я обсудил увеличение объемов поставок газа в Молдавию в октябре, чтобы не столкнуться с проблемой обеспечения потребителей газом и электроэнергией. Я убедился, что подобного не произойдет", - сказал Спыну.

Ранее kp.ru писала, что компания «Газпром» начала с 1 октября поставку газа в Венгрию из «Турецкого потока». По «Турецкому потоку» уже семь европейских стран – Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина и Венгрия.