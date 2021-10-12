В Совфеде напомнили Японии, под чьим суверенитетом находятся Курильские острова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды о курильских островах.

Японский политик заявил, что суверенитет его страны распространяется в том числе на Южные Курилы.

В России по данному поводу иное мнение. Сенатор напоминает, что данная территория подпадает под суверенитет России и не может быть возвращена Японии.

Эти решения давно приняты и оговорены, так что обратного пути нет.

- Решение по территориям было принято по окончании Второй мировой войны. Все были согласны... Япония заинтересована в мирном договоре и урегулировании отношений с Россией не меньше, чем Россия. Даже в гораздо большей степени, - прокомментировал Цеков RT.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что заявление японского политика рассчитано на внутреннюю аудиторию и ничем не обосновано.

- Это пока всего лишь декларативное заявление, которое ничем не обосновано, - отметил Чепа в беседе с "Известиями".

Член Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя ситуацию, отметил, что вопрос даже не подлежит обсуждению.

- Эта тема в парламенте поднимается лишь для успокоения японской общественности и политических партий, - цитирует Пятый канал слова сенатора.