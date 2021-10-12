Боец Хусейн Халиев: «Меня жестко обокрали судьи»

Хусейн Халиев (слева) во время поединка с казахстанским спортсменом Игорем Свиридом. Фото: ТАСС.

Боец смешанных единоборств лиги АСА Хусейн Халиев после 4 октября оказался в центре спортивного скандала. В этот день на турнире АСА в Грозном он проиграл Станиславу Власенко, и это решение судей вызвало бурю споров. Халиев дал интервью «КП Спорт». Спортсмен до сих пор считает, что судьи его «жестоко обокрали» и готов в декабре дать реванш Власенко.

О том, чтобы войти в клетку с Власенко, Хусейн Халиев уже договорился, а вот бой с Конором Макгрегором или Хабибом Нурмагомедовым пока остаются для него, так сказать, в виш-листе. Халиев заявил, что с Макгрегором готов сразиться даже бесплатно, но вот гонорар за бой Конору сам заплатить не сможет.

— Ну, у меня нечем ему платить. Но сегодня с Конором выйти в клетку согласился бы любой, кроме Хабиба. Хабиб свое дело сделал. А Конор — счастливый билет для каждого бойца. Если я с ним подерусь, меня узнает весь мир. И также с любым бойцом, - сказал Хусейн Халиев корреспонденту «КП Спорт».

Сразиться же с Хабибом Нурмагомедовым Халиев не сможет потому, что тот еще в 2020 году объявил о завершении спортивной карьеры.

Хусейн Халиев рассказал в интервью о своем детстве, которое прошло «на войне», и о том, как ему удалось набрать миллион подписчиков в инстаграме.

Халиев, как сообщалось на kp.ru, известен своим жестким обращением к Конору Макгрегору после скандальной пресс-конференции перед боем с Нурмагомедовым, где ирландский боец оскорбительно высказался в адрес отца соперника и главы Чечни Рамзана Кадырова.