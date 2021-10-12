Команда управленцев Тюменской области заняла первое место в рейтинге регионов РАНХиГС

Представители органов власти, муниципалитетов и учреждений Тюменской области получили статус «Команда – лидер интегрального рейтинга регионов» в рамках программы повышения квалификации «Системный подход в управлении регионом» на базе Сибирского института управления – филиала РАНХиГС в Новосибирске. Обучение было построено по принципу тематических модулей, посвященных отработке определенных компетенций, а также планированию проектов. Свои работы представили региональные команды Сибирского и Уральского федеральных округов.

Тюменцы презентовали совместный с агрохолдингом «Юбилейный» проект «Тюменский протеин – индустрия белка». В результате его реализации в регионе будет создано уникальное производство по глубокой переработке гороха, не имеющее аналогов в России, что позволит увеличить объем экспорта сельскохозяйственной продукции и создать высокооплачиваемые рабочие места.

Эксперты Центра управления проектами РАНХиГС отметили высокий уровень ответственности команды Тюменской области, активность в процессе обучения и эффективное взаимодействие между участниками.

Программа «Системный подход в управлении регионом» направлена на расширение сообщества управленцев, объединенных общим видением развития, пониманием целей и задач, понятийным аппаратом и методологией через включение муниципальных команд в работу по улучшению инвестиционного климата.