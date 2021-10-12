Дочь Мизулиной призвала проверить сериал «Игра в кальмара» на предмет опасности для детей Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Директор организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина инициировала проверку популярного корейского сериала «Игры в кальмара».

«Лига безопасного интернета получила несколько обращений от родителей детей в связи с выходом на Netflix и Кинопоиске «Игры в кальмара»...Многие в нашей стране и за ее пределами обеспокоены сериалом. Они считают, что у некоторых зрителей, особенно молодежи, может возникнуть соблазн повторить сцены из «Игры в кальмара»», – цитирует Мизулину издание «Подъем».

Напомним, «Игра в кальмара» – южнокорейский сериал, стартовавший на платформе Netflix 16 сентября 2021. Шоу возглавило рейтинги популярности во многих странах, включая Россию. Это первый южнокорейский проект, занявший первое место в международном топе популярности Netflix. В центре истории — группа людей, принимающих участие в тайной игре на выживание. Победителю достанется огромный денежный приз, вот только дойти до финала не так просто.

Режиссером и сценаристом выступил Хван Дон-хек. Он давно заметил, что подобные сюжеты популярны в манге, но не представлены в дораме. Сценарий он написал в 2009 году, но тогда не получил финансирования. Шоу сочли слишком жестоким.