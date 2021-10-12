Попова попросила родителей контролировать детей, переведенных на удаленное обучение

Если в классе по причине болезни отсутствует более 20% детей, он считается очагом заболеваемости Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, в каких случаях школьники должны переводиться на дистанционное обучение. Об этом она заявила в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Попова отметила, что если в классе по причине болезни отсутствует более 20% детей, он считается очагом заболеваемости и дети должны переходить на обучение в дистанционном режиме. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что крайне важно, чтобы несовершеннолетние в этом случае действительно находились только дома и минимизировали социальные контакты во избежание распространения коронавируса.

"Эти дети должны находиться дома, родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома", - подчеркнула Попова.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал, что решение о вакцинации несовершеннолетних от коронавирусной инфекции будет принято в течение двух недель.