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Общество12 октября 2021 15:24

Попова попросила родителей контролировать детей, переведенных на удаленное обучение

Глава Роспотребнадзора предупредила о важности ограничения социальных контактов в ряде случаев
Наталья Смирнова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Если в классе по причине болезни отсутствует более 20% детей, он считается очагом заболеваемости

Если в классе по причине болезни отсутствует более 20% детей, он считается очагом заболеваемости

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, в каких случаях школьники должны переводиться на дистанционное обучение. Об этом она заявила в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Попова отметила, что если в классе по причине болезни отсутствует более 20% детей, он считается очагом заболеваемости и дети должны переходить на обучение в дистанционном режиме. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что крайне важно, чтобы несовершеннолетние в этом случае действительно находились только дома и минимизировали социальные контакты во избежание распространения коронавируса.

"Эти дети должны находиться дома, родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома", - подчеркнула Попова.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал, что решение о вакцинации несовершеннолетних от коронавирусной инфекции будет принято в течение двух недель.