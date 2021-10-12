Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки россиян Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству России увеличить поддержку жителей страны.

В обращении к депутатам нового созыва Государственной думы глава государства заявил, что на социальную поддержку граждан России в ближайшие три года будет направлено около 41,5 триллиона рублей. Он также отметил необходимость поддержки здравоохранения, образования и сферы ЖКХ.

«Решение этих и многих-многих других задач в огромной степени зависит от эффективности деятельности Государственной думы», – подчеркнул президент.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский лидер распорядился не допустить увеличения количества бедняков любыми способами. Государство принимает программы адресной помощи нуждающимся, но если их окажется недостаточно, значит, из бюджета будет тратиться на поддержку больше, отметил политик.