Путин поручил бороться с нищетой

Обнародованы поручения Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Фото: REUTERS

Обнародованы поручения Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Вот главные из них:

НЕТ УВЕЛИЧЕНИЮ БЕДНЫХ

Президент распорядился не допустить увеличения количества бедняков любыми способами. Государство принимает программы адресной помощи нуждающимся, но если их окажется недостаточно, значит из бюджета будет тратиться на поддержку больше - столько, сколько надо.

«Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста», - поручил президент.

КАПРЕМОНТ ШКОЛ

Недавно Путин объяснил министру просвещения Кравцову, что муниципальные власти никогда не смогут самостоятельно подготовить вовремя все необходимые документы для быстрого капремонта школ. Им в этом надо помогать. Теперь это разъяснение оформили в качестве поручения.

«Оказать поддержку субъектам Российской Федерации, включая предоставление им организационной, методической и финансовой помощи, в том числе в части подготовки проектно-сметной документации для капитального ремонта и реконструкции зданий общеобразовательных организаций», - распорядился Путин.

4G В ГЛУБИНКУ

Кажется, власти придумали, как заставить мобильных операторов развивать скоростной интернет в деревнях и на загородных трассах. Сейчас бизнес не хочет в это вкладываться из-за низкой рентабельности. Теперь 4G-связь в глубинке станет одним из критериев для получения разрешения на использования частот.

«Согласование с операторами подвижной радиотелефонной связи целевых показателей развития инфраструктуры связи стандарта LTE в малочисленных населенных пунктах и вдоль протяженности автомобильных дорог в качестве условий, необходимых для продления разрешений на использование частот четвертого поколения», - говорится в поручении президента.

Первые результаты должны быть уже 1 января 2022 года.

УВЕЛИЧЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ

«Выход на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года и достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года», - дал команду Путин.

Напомним, что по итогам 2020 года население России сократилось на 500 тысяч человек. Здесь, правда, надо учитывать возросшую смертность от коронавируса.

ДОЛОЙ СВАЛКИ

Через два года в городах по-хорошему не должно остаться незаконных мусорных свалок. Президент поручил не изобретать велосипед каждый раз, а пользоваться стандартными «технологическими решениями» для разгребания и утилизации мусора.

«Принять дополнительные решения, обеспечивающие завершение до конца 2023 года максимально возможного объема работ по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология», - поручено властям.