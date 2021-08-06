Путин поручил бороться с нищетой

Обнародованы поручения Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Обнародованы поручения Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Вот главные из них:
Президент распорядился не допустить увеличения количества бедняков любыми способами. Государство принимает программы адресной помощи нуждающимся, но если их окажется недостаточно, значит из бюджета будет тратиться на поддержку больше - столько, сколько надо.
«Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста», - поручил президент.
Недавно Путин объяснил министру просвещения Кравцову, что муниципальные власти никогда не смогут самостоятельно подготовить вовремя все необходимые документы для быстрого капремонта школ. Им в этом надо помогать. Теперь это разъяснение оформили в качестве поручения.
«Оказать поддержку субъектам Российской Федерации, включая предоставление им организационной, методической и финансовой помощи, в том числе в части подготовки проектно-сметной документации для капитального ремонта и реконструкции зданий общеобразовательных организаций», - распорядился Путин.
Кажется, власти придумали, как заставить мобильных операторов развивать скоростной интернет в деревнях и на загородных трассах. Сейчас бизнес не хочет в это вкладываться из-за низкой рентабельности. Теперь 4G-связь в глубинке станет одним из критериев для получения разрешения на использования частот.
«Согласование с операторами подвижной радиотелефонной связи целевых показателей развития инфраструктуры связи стандарта LTE в малочисленных населенных пунктах и вдоль протяженности автомобильных дорог в качестве условий, необходимых для продления разрешений на использование частот четвертого поколения», - говорится в поручении президента.
Первые результаты должны быть уже 1 января 2022 года.
«Выход на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года и достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года», - дал команду Путин.
Напомним, что по итогам 2020 года население России сократилось на 500 тысяч человек. Здесь, правда, надо учитывать возросшую смертность от коронавируса.
Через два года в городах по-хорошему не должно остаться незаконных мусорных свалок. Президент поручил не изобретать велосипед каждый раз, а пользоваться стандартными «технологическими решениями» для разгребания и утилизации мусора.
«Принять дополнительные решения, обеспечивающие завершение до конца 2023 года максимально возможного объема работ по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология», - поручено властям.