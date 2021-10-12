В Беларуси на руководящие должности будут брать только людей с хорошими характеристиками с предыдущих мест

Александр Лукашенко приказал тем, кто хочет стать руководителем в госорганах, приносить характеристики с прежнего места работы. Фото: БЕЛТА.

В Беларуси ужесточили требования к тем, кто хочет стать руководителем в системе госорганов. Теперь кандидата на руководящую должность будут пробивать по базе единого государственного банка данных о правонарушениях, а еще изучать характеристики с предыдущих мест работы. По этому поводу президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября подписал декрет, сообщает его пресс-служба.

В новом декрете прописаны требования к характеристике. Там должны быть описаны профессиональные, деловые и моральные качества соискателя, сведения о том, насколько дисциплинирован будущий руководитель и как он относится к государственным и общественным институтам.

Предполагается, что получить хорошую характеристику по дружбе кандидаты в начальники не смогут: тех, кто будет писать в них неправду, предполагается наказывать.

«Выдача характеристик, содержащих заведомо недостоверную информацию, а также нарушение сроков их выдачи влекут привлечение к ответственности, установленной законодательством», - говорится в сообщении на официальном сайте президента Беларуси.