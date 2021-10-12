Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2021 17:33

Роман Вильфанд посоветовал москвичам не ждать снега раньше ноября

Наступающая зима может быть снежной
Елена АКИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Роман Вильфанд посоветовал москвичам не ждать снега раньше ноября

Роман Вильфанд посоветовал москвичам не ждать снега раньше ноября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве стоит ждать первый снег. Синоптик обнадеживает, что в ближайшее время этого точно не случится. А спрогнозировать данное событие в долгосрочной перспективе очень сложно. Только ближе к концу ноября картина станет ясно, а пока все предположения являются «гаданием на снежной каше».

Для столицы снег в октябре не такая уж редкость, но он никогда не задерживается надолго. Устойчивый снежный покров сформируется только во второй декаде ноября.

- Либо к концу месяца, сейчас сроки несколько сдвинулись. Но не забываем, что в 2019 году зима была почти совсем без снега. Так что пока рано говорить о датах, - комментирует Роман Вильфанд NEWS.ru.

Синоптик так же поделился прогнозом на ближайшие дни. Он рассказал, что уже с 13 октября погода сильно испортится. Столбики термометров не будут подниматься выше отметки в 7-8 градусов тепла, тем не менее, это достаточно тепло, чтобы говорить о снегопадах.

-Вопрос по поводу выпадения снега следует задавать ближе к ноябрю, - заключил Роман Вильфанд.

Тем не менее, грядущая зима может оказаться холодной и аномально снежной, считают метеорологи. Они связывают это с паузой глобального потепления, сообщает RT.

- Во второй половине октября температура постепенно будет снижаться и погода станет типичной для осени – слякотной, ветреной, дождливой. В конце октября к дождю начнет примешиваться первый мокрый снег, - пишет Подмосковье сегодня со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.