Роман Вильфанд посоветовал москвичам не ждать снега раньше ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве стоит ждать первый снег. Синоптик обнадеживает, что в ближайшее время этого точно не случится. А спрогнозировать данное событие в долгосрочной перспективе очень сложно. Только ближе к концу ноября картина станет ясно, а пока все предположения являются «гаданием на снежной каше».

Для столицы снег в октябре не такая уж редкость, но он никогда не задерживается надолго. Устойчивый снежный покров сформируется только во второй декаде ноября.

- Либо к концу месяца, сейчас сроки несколько сдвинулись. Но не забываем, что в 2019 году зима была почти совсем без снега. Так что пока рано говорить о датах, - комментирует Роман Вильфанд NEWS.ru.

Синоптик так же поделился прогнозом на ближайшие дни. Он рассказал, что уже с 13 октября погода сильно испортится. Столбики термометров не будут подниматься выше отметки в 7-8 градусов тепла, тем не менее, это достаточно тепло, чтобы говорить о снегопадах.

-Вопрос по поводу выпадения снега следует задавать ближе к ноябрю, - заключил Роман Вильфанд.

Тем не менее, грядущая зима может оказаться холодной и аномально снежной, считают метеорологи. Они связывают это с паузой глобального потепления, сообщает RT.

- Во второй половине октября температура постепенно будет снижаться и погода станет типичной для осени – слякотной, ветреной, дождливой. В конце октября к дождю начнет примешиваться первый мокрый снег, - пишет Подмосковье сегодня со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.