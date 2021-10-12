YouTube заблокировал канал лидера "Мужского государства" Владислава Позднякова

Канал Позднякова назывался "Блогер, которого вы заслужили" Фото: REUTERS

Видеохостинг YouTube заблокировал канал основателя "Мужского государства" Владислава Позднякова. При попытке зайти на канал появляется сообщение, что он закрыт за неоднократное нарушение правил сервиса.

Канал Позднякова назывался "Блогер, которого вы заслужили". Последнее видео на него было загружено в 2019 году. YouTube заблокировал канал с формулировкой: из-за "многочисленных или серьезных нарушений политики YouTube, запрещающей разжигание ненависти".

Как ранее писал сайт kp.ru, прокуратура Нижнего Новгорода подала иск с требованием признать "Мужское государство" экстремистской организацией. Среди ответчиков по иску был указан Владислав Поздняков - идеолог сообщества.

Под названием "Мужское государство" ранее создавались группы ВКонтакте, выступающие с националистическими и резко-патриархальными заявлениями. В 2018 году Поздняков был осужден на два года условно за возбуждение ненависти к женщинам за свои высказывания, но потом приговор отменили.