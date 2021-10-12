Путин назначил Михаила Евраева временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области

Михаил Евраев. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области назначен Михаил Евраев. Указ об этом подписал Владимир Путин, сообщается 12 октября на официальном сайте президента РФ.

Михаил Евраев получил назначение в связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Указ вступил в силу со дня его подписания. На должности Михаил Евраев останется до губернаторских выборов в Ярославской области и вступления в должность избранного главы региона.

Дмитрий Миронов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Михаилу Евраеву 50 лет, у него два высших образования, в разное время занимался внедрением антикризисных экономических программ в российских городах, работал заместителем Министра регионального развития России, заместителем руководителя ФАС.

Как сообщалось ранее на kp.ru, Дмитрий Миронов назначен помощником президента РФ.