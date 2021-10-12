Трейлер перезапуска фильма "Один дома" опубликован в сети

Главную роль сыграет Арчи Йетс. Фото: кадр из трейлера

В сети появился первый трейлер перезапуска легендарной семейной комедии "Один дома". Видео опубликовала на своем официальном YouTube-канале кинокомпания 20th Century Studios.

Сюжет ремейка не отличается от оригинального фильма. Маленького мальчика родители забывают одного дома на рождество и ему приходится защищать жилище от грабителей. В трейлере показано, что авторы скопировали также и все основные шутки оригинала - их будут произносить уже новые актеры.

Главную роль сыграет Арчи Йетс, известный по фильму "Кролик Джоджо". Создатели нового фильма также обещают небольшие камео Маколея Калкина, который играл Кевина Макалистера в оригинальном фильме, и его кино-брата Девина Рэтрея, исполнившего роль Базза Маккалистера.

Премьера нового фильма "Один дома" состоится 12 ноября 2021 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, звезда "Один дома" и "Один дома 2" Маколей Калкин в 40 лет впервые снимается в сериале. И это "Американская история ужасов".