Госдеп: США и Россия намерены обсудить проблему посольств

Дипломаты США и России намерены провести консультации на тему функционирования своих дипломатических миссий. Об этом рассказал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, позиция американской стороны относительно вопроса кадров остается твердой.

- Мы ожидаем паритета относительно численности персонала, мы ожидаем взаимности в вопросе виз. ... Для достижения приемлемых договоренностей, чего мы и добиваемся, российская сторона должна проявить справедливость и гибкость, - сказал Прайс.

Представитель Госдепа также добавил, что Соединенные Штаты надеются на продолжение диалога между станами, что позволило бы прийти к совместному решению проблемы.

- Мы надеемся, что эти переговоры дадут свои результаты, поскольку мы хотим, чтобы каналы связи с Москвой были открытыми, - уточнил Прайс.