В Москве и Московской области стартовал первый тотальный онлайн-зачёт по ПДД

Целый месяц до 11 ноября любой житель Москвы и Московской области сможет проверить, хорошо ли он помнит правила дорожного движения, и даже получить за это призы: каждый, кто допустит не более одной ошибки, получит именной сертификат. А лучшие двадцать - еще и умные колонки или набор автомобилиста.

Разработчики акции рассказывают, что ее цель - привлечь внимание к проблеме большого количества аварий из-за несоблюдения ПДД. По статистике каждый каждый второй водитель последний раз заглядывал в правила дорожного движения в автошколе. А только за последние три года правки в них вносились семнадцать раз.

Если вы пройдете тест с ошибками, бояться, что придется пересдать экзамен на права, не нужно. Однако, как надеются организаторы, для всех участников зачет станет стимулом еще раз вспомнить, как вести себя в самых сложных дорожных ситуациях.

Акция проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке Правительства Московской области, ГИБДД региона, Союза безопасности дорожного движения. Технологический партнер акции – «МВС Груп», оператор подмосковной системы фотовидеофиксации.