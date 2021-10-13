Самую дорогую квартиру в Москве оценили в 2,6 миллиарда рублей

В Москве назвали стоимость самой дорогой квартиры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Агентство Kobaladze_realty рассказало Lente.ru, что в октябре 2021 года самая дорогая квартира Москвы была оценена в 2,6 миллиарда рублей (2,74 миллиона рублей за квадратный метр) с общей площадью 952 квадрата. Специалисты добавляют, что квартира расположена в Пресненском районе столицы.

Всего в городе выставлено на продажу 45,3 тысячи объектов вторичного жилья, из них около пяти тысяч продаются по цене выше 100 миллионов рублей.

Самым дорогим вторичным объектом по цене за квадратный метр специалисты признали квартиру в Хамовниках, площадью 415 квадратных метров. Ее оценили в 1,57 миллиарда рублей, стоимость одного квадратного метра составил 3,65 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что отечественный жилищный рынок перешел к замедленному росту цен. Аналитики рынка указывают, что сейчас сфера недвижимости характеризуется скорее формальным ценовым ростом, нежели чем настоящим подорожанием "квадратов", передает ФАН.