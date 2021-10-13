Трехдневная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя в связи с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.

Выходной день переносится с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября. То есть работать россияне будут с 1 по 3 ноября, отдыхать – с 4 по 7 ноября. В предпраздничную среду, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на час.

Трехдневная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября

В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя в связи с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.

Выходной день переносится с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября. То есть работать россияне будут с 1 по 3 ноября, отдыхать – с 4 по 7 ноября. В предпраздничную среду, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на час.

Напомним, День народного единства отмечается в России немногим более десятилетия. Нередко его называют альтернативой Дню Октябрьской революции 7 ноября.

Праздник напоминает об историческом событии: В 1612 году народное ополчение под руководством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, которые прибыли в нашу страну во времена Смуты. Это был переломный момент в жизни российского государства, благодаря которому удалось преодолеть время самозванцев и безвластия. Произошло это во многом из-за патриотического подъема народа. В борьбе с иностранными захватчиками участвовали представители всех сословий.