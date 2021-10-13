Беларусь начнет производство вакцины «Спутник V» по полному циклу к концу 2021 года

Локализации производства вакцины будет осуществляться на тех площадках, где уже производится «Спутник V» Фото: REUTERS

Производство вакцины «Спутник V» по полному циклу в Беларуси начнется к концу 2021 года, об этом сообщил журналистам 13 октября глава Минздрава республики Дмитрий Пиневич.

Локализации производства вакцины будет осуществляться на тех площадках, где уже производится «Спутник V» – на базе «Белмедпрепаратов».

– Локализация нужна будет тогда, когда вакцина пойдет в широкий оборот и будет экономическая целесообразность, – сказал Пиневич.

Тем временем завершаются исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса, рассказал журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, результаты будут представлены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что жителей старше 60 лет будут вакцинироваться «Спутником Лайт». Использование вакцины для этой возрастной группы разрешил Минздрав России. Это необходимо для получения жителями России из группы риска иммунитета к COVID-19.