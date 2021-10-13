Россияне начали массово скупать костюмы и предметы из сериала "Игра в кальмара"

Южнокорейский сериал о выживании стал самым популярным проектом в истории стриминговой платформы Netflix Фото: кадр из фильма

Пресс-служба Объявлений ВКонтакте сообщила "Газете.ru", что запросы на костюмы и предметы из сериала "Игра в кальмара" выросли более чем в три раза.

Красные костюмы надзирателей, к которым отмечают наибольший спрос, продаются в среднем за 2850 рублей. Появились объявления о продаже конфет "Сахарная сота" (Dalgona Candy), на которой участники "Игры в кальмара" должны были вырезать с помощью иглы определенные фигуры, не сломав их.

Красные костюмы надзирателей, к которым отмечают наибольший спрос, продаются в среднем за 2850 рублей. Фото: ВКонтакте

ФАН сообщал, что южнокорейский сериал о выживании стал самым популярным проектом в истории стриминговой платформы Netflix. Меньше чем за месяц с момента выхода сериала на платформе "Игра в кальмара" набрала 111 миллионов просмотров.

Ранее стало известно о проверке сериала на пагубное влияние на подростков. Лига безопасного интернета ожидает заключение экспертов-психологов. В организации отметили, что такое решение было принято после нескольких обращений от родителей, передает Life.ru