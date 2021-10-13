Квартиры с персональными огородами в шкафах начнут строить в России

Чтобы вырастить собственный помидор, россиянам не понадобится покупать дачу - огороды будут встраивать прямо в квартиры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Россиянам предлагают необычное жилье – квартиры со встроенными огородами. О проекте РИА Новости рассказывает ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Михаил Чарный.

Дома-огороды будут строиться в нескольких вариациях. Сити-ферма (а это и есть огород) может быть размещена в подвале.

-Жители каждого подъезда смогут самостоятельно выращивать овощи или фрукты и потреблять их, делиться ими с другими подъездами, - объясняет Чарный.

Сити-ферму могут разместить на техническом этаже дома, а могут сделать ее вертикальной – проходящей через все этажи. Тогда в каждой квартире будет персональная сити-ферма. Если не все жильцы дома будут согласны работать на общих огородах, некоторые из них могут полностью взять заботу о грядках на себя и не платить квартплату, считает эксперт.

Квартиры с огородами – не фантазия. Первое такое здание начнут строить в 2024 году. Повезло жителям Самары – именно они смогут испытать на себе все прелести выращивания овощей не отходя от городской благоустроенной квартиры.

-В дальнейшем этот проект может стать тиражируемым для других регионов, - отметил Михаил Чарный.

Сити-фермы будут встраивать только в новостройки, переделывать старые дома, переделывать старые будет слишком дорого, уточнил эксперт.

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