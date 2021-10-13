Онищенко помолился, чтобы в ноябрьские праздники была плохая погода и люди сидели дома Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Lenta.ru заявил, что длительные праздники ни к чему хорошему не приводят.

"Длительные праздники ни к чему хорошему не приводят просто потому, что люди не работают. За семь миллионов лет эволюции только благодаря труду человек стал тем, кто он есть сегодня", - заявил он.

Онищенко считает, что лучшим стечением обстоятельством станет то, что на ноябрьские праздники в стране будет плохая погода и люди откажутся от поездок и "никто не ринется ни в какие турне, поездки". Политик уверен, что это может сказаться на санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

"Я буду молить Бога, чтобы была плохая погода. Чтобы люди были вынуждены сидеть дома и не ходить по гостям, мероприятиям и городу. Ситуация у нас сегодня такая, что мы прививаться не хотим, не хотим ничего делать ради своего здоровья. А если мы сейчас разрешим людям ходить по гостям, по застольям, гулять, это ни к чему хорошему не приведет", - добавил он.

В этом году в честь Дня народного единства россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября, передает ОТР. При этом 3 ноября будет сокращенным рабочим днём.