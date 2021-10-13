Видео смертельного ДТП в Сочи с участием Ксении Собчак появилось в Сети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сети появилось видео страшной аварии, в которую угодила Ксения Собчак. "Мерседес", на котором знаменитость везли в аэропорт, столкнулся на встречной полосе с "Фольксвагеном".

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. Теперь следователям будет проще разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Судя по всему, дорожная камера установлена на световой опоре и контролирует поток автомобилей. На видео отлично видно, как черная иномарка премиум-класса на большой скорости движется по встречке. Машина пытается обогнать пассажирскую маршрутку и лоб в лоб сталкивается с автомобилем Volkswagen.

Удар был такой силы, что Volkswagen полностью искорежило. Шансов выжить у людей почти не было. В итоге 35-летняя девушка погибла, а ее подруга и водитель попали в больницу в тяжелом состоянии.

Спустя сутки стало известно, что пассажиркой Mercedes была Ксения Собчак. Она покинула место аварии через 7 минут, уехав на другом такси в аэропорт, сообщает RT.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.

Водитель Mercedes находится под домашним арестом, а Ксении Собчак предстоит поездка в Сочи, ей предстоит очная ставка с водителем. Известная телеведущая обещает помочь пострадавшим, сообщает газета "Известия".