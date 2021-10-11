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11 октября 2021 23:57

«Убыли через 7 минут»: «КП» публикует протокол допроса Олега Цоя — водителя Ксении Собчак во время смертельного ДТП в Сочи

Адвокатом простого сочинского водителя вдруг стал глава Общественного комитета при МВД РФ, профессор Анатолий Кучерена
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
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Ксения Собчак.

Ксения Собчак.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В отличие от многих резонансных ДТП с участием звезд (Михаил Ефремов, Эдвард Бил и др.), ситуация с расследованием и освещением аварии с летальным исходом в Сочи, в которую попала ведущая и блогер Ксения Собчак, развивается крайне неспешно. Или так кажется.

В связи с чем «КП» решила пролить свет на некоторые подробности происшествия. Раз стороны предпочитают молчать. В распоряжении редакции оказался фрагмент протокола допроса водителя, признавшего свою вину в злосчастном ДТП: это Олег Августович Цой, 1981 г.р. — он жив.

Фрагмент протокола допроса Олега Цоя.

Фрагмент протокола допроса Олега Цоя.

Как понятно из документа, водитель «Майбаха» (Mercedes S500) пытался обогнать шедший перед ним автобус, но в ходе маневра увидел перед собой «Фольксваген» на встречной полосе. И не успел ни совершить обгон, ни обратно в ряд вернуться. Так произошло роковое лобовое столкновение. При этом признавший вину Цой уверяет, что ему удалось снизить скорость своей машины до 60 км/ч (ранее сообщалось, что автомобиль двигался со скоростью 100 км/ч).

Из протокола шофера, который спешно вез Собчак в аэропорт после корпоратива, посвященного старту продаж дома-курорта «Сан-Сити» (там пела даже Земфира), так же очевидно: он очень внимательно проконсультировался с адвокатом перед дачей показаний. Юридически выверенные ответы (хотя дознаватель пишет фамилию Собчак через «а») — безусловно, заслуга защиты. Едва ли Цой, зарабатывающий извозом, имеет образование юриста.

Собчак попала в лобовое ДТП по дороге в Сочи

Как стало известно «КП», ему помогает прославленный адвокат Анатолий Кучерена — авторитетнейший специалист, профессор и глава Общественного комитета при МВД РФ. Удивительно повезло сочинскому шоферу. Мало кто может позволить себе такого защитника — юридического тяжеловеса и опытнейшего специалиста (занимался делом американского хакера и сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, убийством генерала Льва Рохлина, трагедией рядового Андрея Сычева, примирением Филиппа Киркорова и избитого им продюсера Марины Яблоковой, разводом Кристины Асмус и Гарика Харламова и проч). Вполне вероятно, что он же будет представлять интересы Собчак и ее попутчиков.

В объяснении Цой подтверждает обнародованную ранее версию: Ксения Собчак действительно хладнокровно скрылась с места ДТП, не став интересоваться судьбой пассажиров машины, разбитой в хлам «Мерседесом» с телеведущей. Тренер Екатерина Тарасова (35 лет) скончалась на месте, Оксана Садовник (30 лет) с тяжелейшими травмами пережила удаление селезенки и чудом выжила, Роберт Дедян (28 лет) находится в реанимации в тяжелом состоянии.

— Мне в настоящее время известна личность одной из женщин, — объяснил подозреваемый водитель. — Ею оказалась Собчак К.А. (этот момент защитой акцентируется, видимо, чтобы избежать теоретической возможности того, что на Цоя мог давить статус звезды, якобы не просившей его ехать как можно быстрее — Авт.), однако личность второй женщины и мужчины мне по настоящее время неизвестны. Так как они после ДТП примерно через семь минут убыли в неизвестном направлении. В какой-то момент у меня закружилась голова, и я присел на корточки вблизи автомобиля, где мне начали оказывать помощь другие участники дорожного движения.

Появилось видео с прибытием Собчак в аэропорт после смертельного ДТП

То есть, исходя из показаний, Собчак вместе со свитой бросили на месте аварии не только полуживых пассажиров размозженного «Фольксвагена», но и водителя, доставлявшего их в аэропорт.

11 октября Адлерский районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и санкционировал домашний арест Цою сроком на два месяца. Ксению Собчак и ее попутчиков, у которых почему-то не были зафиксированы аналогичные повреждениям телеведущей травмы, тоже вызвали на допрос по делу о ДТП.

В Сочи перевозивший Собчак водитель отправлен под домашний арест на два месяца

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