«Убыли через 7 минут»: «КП» публикует протокол допроса Олега Цоя — водителя Ксении Собчак во время смертельного ДТП в Сочи

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В отличие от многих резонансных ДТП с участием звезд (Михаил Ефремов, Эдвард Бил и др.), ситуация с расследованием и освещением аварии с летальным исходом в Сочи, в которую попала ведущая и блогер Ксения Собчак, развивается крайне неспешно. Или так кажется.

В связи с чем «КП» решила пролить свет на некоторые подробности происшествия. Раз стороны предпочитают молчать. В распоряжении редакции оказался фрагмент протокола допроса водителя, признавшего свою вину в злосчастном ДТП: это Олег Августович Цой, 1981 г.р. — он жив.

Фрагмент протокола допроса Олега Цоя.

Как понятно из документа, водитель «Майбаха» (Mercedes S500) пытался обогнать шедший перед ним автобус, но в ходе маневра увидел перед собой «Фольксваген» на встречной полосе. И не успел ни совершить обгон, ни обратно в ряд вернуться. Так произошло роковое лобовое столкновение. При этом признавший вину Цой уверяет, что ему удалось снизить скорость своей машины до 60 км/ч (ранее сообщалось, что автомобиль двигался со скоростью 100 км/ч).

Из протокола шофера, который спешно вез Собчак в аэропорт после корпоратива, посвященного старту продаж дома-курорта «Сан-Сити» (там пела даже Земфира), так же очевидно: он очень внимательно проконсультировался с адвокатом перед дачей показаний. Юридически выверенные ответы (хотя дознаватель пишет фамилию Собчак через «а») — безусловно, заслуга защиты. Едва ли Цой, зарабатывающий извозом, имеет образование юриста.

Как стало известно «КП», ему помогает прославленный адвокат Анатолий Кучерена — авторитетнейший специалист, профессор и глава Общественного комитета при МВД РФ. Удивительно повезло сочинскому шоферу. Мало кто может позволить себе такого защитника — юридического тяжеловеса и опытнейшего специалиста (занимался делом американского хакера и сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, убийством генерала Льва Рохлина, трагедией рядового Андрея Сычева, примирением Филиппа Киркорова и избитого им продюсера Марины Яблоковой, разводом Кристины Асмус и Гарика Харламова и проч). Вполне вероятно, что он же будет представлять интересы Собчак и ее попутчиков.

В объяснении Цой подтверждает обнародованную ранее версию: Ксения Собчак действительно хладнокровно скрылась с места ДТП, не став интересоваться судьбой пассажиров машины, разбитой в хлам «Мерседесом» с телеведущей. Тренер Екатерина Тарасова (35 лет) скончалась на месте, Оксана Садовник (30 лет) с тяжелейшими травмами пережила удаление селезенки и чудом выжила, Роберт Дедян (28 лет) находится в реанимации в тяжелом состоянии.

— Мне в настоящее время известна личность одной из женщин, — объяснил подозреваемый водитель. — Ею оказалась Собчак К.А. (этот момент защитой акцентируется, видимо, чтобы избежать теоретической возможности того, что на Цоя мог давить статус звезды, якобы не просившей его ехать как можно быстрее — Авт.), однако личность второй женщины и мужчины мне по настоящее время неизвестны. Так как они после ДТП примерно через семь минут убыли в неизвестном направлении. В какой-то момент у меня закружилась голова, и я присел на корточки вблизи автомобиля, где мне начали оказывать помощь другие участники дорожного движения.

То есть, исходя из показаний, Собчак вместе со свитой бросили на месте аварии не только полуживых пассажиров размозженного «Фольксвагена», но и водителя, доставлявшего их в аэропорт.

11 октября Адлерский районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и санкционировал домашний арест Цою сроком на два месяца. Ксению Собчак и ее попутчиков, у которых почему-то не были зафиксированы аналогичные повреждениям телеведущей травмы, тоже вызвали на допрос по делу о ДТП.

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