Глава Амурской области Василий Орлов: «Мост, связывающий Россию и Китай, ждет открытия движения транспорта»

На пограничном переходе через Амур провели тестирование пунктов контроля при проезде через границу. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Международный мост через реку Амур, связывающий Россию и Китай, готов к открытию транспортного сообщения между нашими странами, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. Сегодня на пограничном переходе моста прошли тестовые испытания. Рабочая группа, состоящая из представителей государственных органов и контрольных ведомств, отработала различные ситуации, которые могут возникнуть при пересечении транспортом государственной границы.

- Международный автомобильный мост, связывающий Россию и Китай, стоит в ожидании открытия движения транспорта. Ведомствами проводятся мероприятия, направленные на отладку технологических процессов функционирования транспортно-логистического механизма с пересечением государственной границы. Представители профильных министерств, пограничная и таможенная службы, Россельхознадзор и Роспотребнадзор отрабатывают различные сценарии, чтобы максимально быть готовыми к запуску движения по мосту, - рассказал глава Приамурья Василий Орлов.

Во время тестирования на пограничном переходе отрабатывались два сценария. По первому грузовик успешно проходил все контрольные процедуры и благополучно пересекал границу. По второму сценарию водителю по разным причинам отказывали во въезде.

- Целью сегодняшнего тестирования мы ставим понимание, с какими сложностями и с какими нюансами может столкнуться транспортное средство при проезде через пограничный мостовой переход, - отметил заместитель руководителя филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске Роман Ушаков.

В качестве тестового транспорта использовался СПГ-тягач КАМАЗ компании «Газпром гелий сервис». Автомобиль двигался по маршруту от парковки на площадке электронной очереди в сторону Китая через пограничный мостовой переход до границы и обратно. Водитель останавливался на пункте взимания платы, затем проходил необходимые контрольно-пропускные процедуры на автомобильном пункте пропуска и уезжал в сторону Китая.

«Газпром гелий сервис» - единый логистический оператор ПАО «Газпром» на Дальнем Востоке. Компания планирует построить в Амурской области комплекс по сжижению природного газа. Продукция Амурского ГПЗ будет транспортироваться в том числе и по международному мосту. По словам генерального директора ООО «Газпром гелий сервис» Любови Бриш, тестовые испытания стали очередным шагом в рамках соглашений, заключенных компанией с правительством Амурской области и «Агентством развития проектных инициатив».

Протяженность международного двухполосного моста через реку Амур составляет 1080 метров. С каждой стороны российско-китайской границы он протянулся на 540 метров. Всего протяженность мостового перехода составляет 19,4 километров. В нее входит 13,4 километров подъездных путей на территории России и 6,7 километров дороги в Китае.