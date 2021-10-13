Омбудсмен Татулова предлагает продавать россиянам алкоголь по QR-кодам

В России предложили продавать алкоголь по QR-кодам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новый способ стимуляции россиян вакцинироваться предложила омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова. На радио «Говорит Москва» она предложила продавать по QR-кодам алкогольную продукцию.

«Отними у народа спиртное — это будет народное волнение. Но на самом деле эффективны были бы меры по введению кодов в такси, на продажу алкоголя… Так как у нас запрещена продажа алкоголя онлайн, и люди не смогут купить спиртное, а для нашей страны — это очень весомая неприятность, поэтому возможно это бы дало результат», - объяснила свою позицию Татулова.

В то же время бизнес-омбудсмен отметила, что введение системы QR-кодов для посещения ресторанов для сферы общепита губительно.

Тем временем все больше российских регионов выставляют «антиковидные щиты» в виде QR-кодов. О том, где и куда вас не пустят без кода о вакцинации, kp.ru рассказывает здесь.