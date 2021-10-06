Регионы поднимают «антиковидные щиты»: Где в России возвращают QR-коды

Мест на карте страны, где вводятся новые жесткие ограничения, призванные не допустить локдауна и сдержать очередную волну ковида, все больше Фото: Иван МАКЕЕВ

Регионы страны снова постепенно выставляют «антиковидные щиты». Коронавирус вновь набирает силу- все больше людей заражается, статистика смертельных случаев резко пошла вверх- и властям на местах приходится принимать ограничительные меры. Каждый день число регионов, вводящих обязательные QR-коды для посетителей кинотеатров и музеев, кафе и стадионов, библиотек и концертов, увеличивается.

-Так, с 4 октября в Пермском крае начали действовать QR-коды для привитых. Сейчас здесь при посещении театров, кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии, дворцов культуры, цирка, фитнес-клубов, бассейнов и массовых мероприятий здесь требуется предъявить «прививочный код» или ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа.

По информации «КП»-Пермь», медотвода от вакцинации, чтобы ходить в кино и заниматься спортом в залах, недостаточно: отрицательный ПЦР-тест все рано нужен. А недавно переболевшим ковидом, которым разрешено вакцинироваться не ранее, чем через полгода, нужно предъявлять сертификат о перенесенной инфекции. Его выдают в поликлинике по месту жительства вместе с больничным листом.

Детские игровые комнаты и центры в крае закрылись до особого распоряжения.

-Такие же ограничения введены в Удмуртии – с 5 октября (здесь, кстати, с конца сентября еще и закрыли фуд-корты), и ожидают Самарскую область: с 11 октября в самарские культурные и спортивные учреждения без QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего недавно перенесенный коронавирус, носа можно не казать.

А еще здесь ужесточается масочный режим и остро стоит вопрос о переводе учеников 6-10 классов на дистанционку.

- В Калининградской области вводятся аналогичные меры. С 8 октября QR-коды и другие «разрешительные ковидные бумаги» здесь будут спрашивать в кафе, ресторанах, барах, столовых и закусочных, а с 1 ноября – уже в спортзалах и учреждениях культуры и досуга, включая библиотеки и музеи. К слову, в Белгородской области поесть в кафе без кода или свежего ПЦР-теста нельзя уже с конца сентября.

Кроме того, в Калининграде и его окрестностях усилен масочный режим. По информации «КП»-Калининград», местные власти обязали работодателей перевести на дистанционную работу не менее 50 процентов офисных работников. Аттракционы здесь не работают, а детские центы закрыты до 25 октября. Дети до 14 лет не могут находиться в торговых центрах и кафе без сопровождения взрослых. На корпоративах и свадьбах – больше 50 не собираться, и для людей 65+ объявлен режим самоизоляции.

- Новые коронавирусные ограничения, решением губернатора Василия Голубева введены с 4 октября и в Ростовской области. В регионе приостановлены профосмотры и диспансеризация. Не менее 30% работников предприятия и организации должны перевести на удаленку: в основном речь идет о возрастных специалистах (в возрасте от 65 лет), а также людях с хроническими заболеваниями.

Работа танцплощадок на Дону под запретом, заполняемость залов в театрах и на других культурных площадках не должна превышать 50%. Детские кружки и секции закрылись до 1 ноября.

-Не осталась в стороне он новых коронавирусных ограничений Ульяновская область: здесь с 1 ноября до 1 декабря без «официального разрешения» нельзя посещать предприятия общепита, салоны красоты, солярии, бани, фитнес-центры, бассейны, и конечно же, кинотеатры, выставки и концерты. Детям до 14 лет запрещено находиться в торговых центрах без взрослых, а занятия в кружках можно проводить только «для избранных» - в группах не больше 10 человек.

- В Челябинской области в театры, кино и на спортивные соревнования будут пускать по QR-кодам с 18 октября, сообщает «КП»-Челябинск». А в Чувашии – с 11-го: здесь же наложено временное вето на проведение любых массовых мероприятий.

- В Псковском области, распоряжением губернатора Михаила Ведерникова с 4 октября введена обязательная самоизоляция для пожилых. Они могут выйти из дома только по делам – если нужно сходить в поликлинику, к родственникам, вынести мусор или выгулять собаку. Праздно прогуливаться пожилым людям, мягко говоря, не советуют, в целях их же безопасности.

Кроме того, про данным «КП»-Псков» на, во избежание локдауна, до 31 октября в регионе запрещены спортивные соревнования, массовые религиозные мероприятия. Школьники Псковщины учатся дистанционно.

- Строгие ограничения вводятся в Башкирии (здесь с 4 октября без кода или отрицательного ПЦР-теста не попасть в ночные клубы, музеи, библиотеки, театры и кинотеатры, на спортивные мероприятия. С 12 октября – в торговые центры, а с 18-го – в салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны, рестораны и кафе. Также без соответствующих «антиковидных документов» невозможно будет купить билет на междугородние автобусы и электричку "Орлан). С 4 же октября учреждения культуры и спорта закрыли двери для антипрививочников и в Курганской области.

- На Вологодчине человеку без ПЦР-теста с 6 октября не попасть на плановый прием в больницу ( хотя отделения, занятые по направлениям "акушерство и гинекология", "процедуры ЭКО", "онкология", "гематология" и "психиатрия" будут для них открыты).

- В Нижегородской области пока обходятся без QR-кодов, но с 6 октября здесь ввели массу других ограничений.

Так, как сообщает «КП»-Нижний Новгород, работодатели должны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в школах и детских садах к работе с детьми допущены только вакцинированные педагоги, либо те, кто имеет сертификат об иммунизации. Справка о наличии антител действительна в течение 60 дней, а ПЦР-тест – в течение трех. Рассматривается вопрос о допуске к очным занятиям только привитых студентов вузов и училищ. Практика же вне учебного заведения для непривитых уже запрещена.

Кафе и рестораны в Нижегородской области по ночам работают только на вынос. В Пензенской области с 4 октября вообще запрещены массовые мероприятия, закрыты фуд-корты.