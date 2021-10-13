Путин рассказал, как вакцинация позволила ему не заболеть коронавирусом

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, как вакцинация защитила его от заболевания коронавирусной инфекцией. Своим опытом прививания "Спутником V" глава государства поделился в ходе выступления на пленарном заседании "Российской энергетической недели" в среду, 13 октября.

По словам Владимира Путина, переносчиком коронавируса стал один из его ближайших сотрудников.

"У меня был случай, когда я мог заразиться, общаясь со своими ближайшими сотрудниками, но этого не произошло, как говорят специалисты, из-за защиты, которую обеспечивает наша вакцина "Спутник V", - признался глава государства.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин был вынужден провести какое-то время на самоизоляции после того, как в его окружении был выявлен случай заболевания коронавирусом. После этого глава государства рассказал, что вакцинация имеет большой смысл для избежания заболевания или для того, чтобы переболеть без тяжелых последствий.