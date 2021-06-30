Владимир Путин: Вакцинация имеет смысл

Президент объяснил, почему россиянам необходимо прививаться. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- Люди сталкиваясь с инфекцией тоже могут заболеть и после прививки, - отметил Путин. - Но болеют легко и без последствий. После вакцины болезнь проходит легко. Даже очень известные люди из моего ближнего круга заболели после прививки, но они не лечились тяжелыми препаратами. Поэтому вакцинация имеет смысл.

Глава государства обратил внимание, что в вопросе вакцинации всегда прислушивается к профессионалам. В том числе и к тем, кто разрабатывает вакцины:

- Мы в кремле проводили награждение героев труда и тех, кто изобрел вакцину. Так вот они говорят, что без прививки болезнь может быть тяжелой, но еще хуже могут быть последствия. Отдаленные последствия. Коронавирус опасен для жизни. А прививка не опасна. Нет осложнений.

Опроверг президент и теорию мирового заговора о пандемии. Бытует мнение, что коронавирус — детище сговора мировых лидеров:

- Я слышал, говорят, что эпидемии не существует. Говорят про заговор. А ведь это заявляют взрослые люди. Вы понимаете, в каких противоречиях живет мир? Как могли вот так лидеры собраться и договориться?

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