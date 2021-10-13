Путин заявил, что преследовать журналистов ненормально

Владимир Путин заявил, что преследовать журналистов недопустимо. Фото: REUTERS

Во время своего более чем двухчасового выступления на «Российской энергетической неделе» президент Российской Федерации Владимир Путин коснулся вопроса безопасности работников средств массовой информации. Он заявил, что журналисты не должны подвергаться преследованиям.

- Я считаю, что ненормально, когда преследуют журналистов, - сказал Путин.

Российский президент сказал, что Россия – не единственная страна мира, где преследуют журналистов.

-Кстати говоря, если мы возьмем количество погибших журналистов, количество пострадавших журналистов по миру, посмотрите, где и что происходит в мире. Россия, к сожалению, не единственная страна, где это происходит, - отметил он.

Ранее на kp.ru был опубликован комментарий главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна по поводу того, не будет ли лауреат Нобелевской премии главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов признан иноагентом после получения Нобелевки.

"Такого прецедента не было, и я не думаю, что это приведет к статусу иноагента. Речь идет о средствах из иностранных источников на общественно-политическую деятельность. Здесь же идет речь о премии, которую, как сам Дмитрий Муратов объявил, он намерен передать сразу же в фонд помощи больным детям", - сказал Хинштейн.