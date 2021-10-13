Россия предложила странам ООН не создавать новое космическое оружие и уничтожить уже имеющееся

РФ предлагает другим странам обязаться не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на Земле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия выступает за то, чтобы страны ООН не создавали, не испытывали и не развертывали любое космическое оружие. Об этом заявил замглавы делегации РФ в Первом комитете Генассамблеи ООН Константин Воронцов.

Он отметил, что уже имеющиеся у государств виды космического вооружения, которые могут использоваться для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств и для других целей, должны быть ликвидированы. Как сообщил Воронцов, Россия тоже возьмет на себя такие обязательства.

Также РФ предлагает другим странам обязаться не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на Земле и в воздушном и в космическом пространстве, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, МИД РФ призвал все страны помнить, что в ядерной войне не будет победителей, в связи с чем ядерным державам нужно помнить о своей ответственности перед всем миром.