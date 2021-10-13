МИД РФ призвал все страны помнить, что в ядерной войне не будет победителей

В МИД РФ напомнили об ответственности всех ядерных держав за мир во всем мире Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И. о. заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов призвал все ядерные державы помнить о важности сохранения мира и избежания ядерной войны. С этими словами он выступил в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат отметил, что Россия с пониманием относится ко всем странам, которые выступают за скорейшую ликвидацию ядерного вооружения. Но против того, чтобы делать это необдуманно.

"Обеспечить прогресс в ядерном разоружении возможно только на основе консенсуса и путем выверенных, поэтапных сокращений. Попытки ввести немедленный запрет ядерного оружия считаем ошибочными и контрпродуктивными", - приводит ТАСС слова Воронцова.

Он также напомнил об ответственности всех ядерных держав за мир во всем мире.

"В ядерной войне не будет победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана", - подчеркнул Воронцов.

Как ранее писал сайт kp.ru, атомная ударная подводная лодка ВМФ США Seawolf USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. Угрозы ядерного взрыва нет.