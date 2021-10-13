В Госдуме навали условие для бесплатного тестирования школьников на COVID-19 Фото: Анна МАРТЫНОВА

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина прокомментировала запуск проекта по бесплатному тестированию школьников некоторых школ на коронавирус.

Пока эксперимент проводится в 10 московских школах, но не исключено, что его расширят.

Парламентарий отметила, что обязательным условием для данной процедуры является не только согласие родителей, но и их присутствие при проведении анализа.

- Я не знаю, согласовано ли с родительским сообществом в тех школах, где руководство разрешило проводить пилотный проект. Если это несогласованно, то, с моей точки зрения, это недопустимо, — комментирует парламентарий NEWS.ru.

Она подчеркнула, что родители должны знать о любых «экспериментах над детьми» и их вероятны последствиях.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Это, по мнению ученого, поможет в борьбе с вирусом.

Осенью ситуация с COVID-19 обострилась, а к ней добавился сезонный грипп и простуда. На первом этапе симптомы заболевания схожи, но есть и принципиальные отличия.

Простуда сопровождается кашлем, отдышкой, головной болью. А вот коронавирусу характерна потеря обоняния и вкуса, диарея, пятна и высыпания на пальцах ног, сообщает ФАН.