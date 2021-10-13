Вирусолог Аграновский объяснил, почему важно наращивать темпы вакцинации от COVID-19 Фото: REUTERS

Статистика по заболеваемости коронавирусом в России идет вверх. Многие регионы вводят ограничительные меры, снова появились QR-коды, а школы постепенно переходят на удаленку.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский объяснил, почему необходимо наращивать темпы вакцинации от COVID-19.

- Считаю, что это поможет. Более того, это единственное, что может помочь, - рассуждает вирусолог.

Аграновский отмечает, что первичная вакцинация в приоритете. При этом многие до сих пор «опасаются вакцинации и питаются сведениями из интернета, далекими от науки».

Вирусолог так же напомнил о важных мерах предосторожности и посоветовал не игнорировать их.

- Они несколько надоели, но необходимы. Носить маску в общественных местах, избегать посещения людных мест без необходимости. Также необходимо проветривать помещения, - комментирует он RT.

Депутат Госдумы VII созыва, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко согласен, что одна из проблем, мешающих нашей стране справиться с пандемией, — недостаточный уровень вакцинации населения и с этим надо что-то делать. Но это не единственное, что его настораживает.

- Статистика смертности от коронавирусной инфекции в России за последние дни пугающая. Нужно как можно скорее постараться минимизировать человеческие потери от этого заболевания, - отметил парламентарий в беседе с ФАН.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду, 13 октября, назвал количество привитых первым компонентом вакцины. Первый этап вакцинации прошли более 51 миллиона человек, пишет газета "Известия".