Макгрегор поставил на место Нурмагомедова, после скандальной шутки

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал пост российского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова в свой адрес.

- Бастрыкин! Где медаль Хабибу за то, что он обделался? Он же постоянно накладывает в штаны, - написал ирландец на своей странице в Twitter. К публикации он прикрепил фото спортсмена, где он был в автобусе в момент нападения Конора в апреле 2018 года.

Фото: скрин

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов опубликовал фото своего бывшего соперника ирландского бойца Конора Макгрегора с подписью "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!", намекая на их бой в 2018 году. Тогда поединок на ринге закончился победой россиянина.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, которого Хабиб упомянул в своем посте, ранее наградил ведомственной медалью "Доблесть и отвага" 25-летнего Романа Ковалёва, которого избили дагестанцы в метро. После инцидента молодой человек до сих пор находится в больнице.