Избитый в московском метро Роман Ковалев не считает шутку Хабиба в Instagram неуместной

Спортсмен опубликовал фото с подписью "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!" Фото: Инстаграм

Ранее избитый в метро москвич Роман Ковалев рассказал "Газете.ru", что не считает шутку бывшего Хабиба Нурмагомедова в Instagram неуместной.

"Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!", - заявил Ковалев.

Спортсмен опубликовал фото своего бывшего соперника ирландского бойца Конора Макгрегора с подписью "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!", намекая на их бой в 2018 году, который закончился победой россиянина, передает телеканал "360".

Ранее RT сообщал, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о награждении ведомственной медалью "Доблесть и отвага" 25-летнего Романа Ковалёва. Сейчас молодой человек находится в больнице.

По поручению главы СК уголовное дело троих отморозков переквалифицировали на более тяжкие статьи. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство").