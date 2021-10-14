Несколько москвичей получили сообщения о подготовке нападений на школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу несколько москвичей получили на текущей неделе сообщения о якобы готовящихся нападениях на школы.

Так, анонимное сообщение об этом в социальных сетях получил житель Раменского.

- В соцсети местному жителю города Раменское поступило анонимное сообщение о готовящемся нападении с применением оружия на территориях школ. Сейчас проводится проверка данной информации, - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Также сообщение о готовящемся нападении пришло и студентке Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне. А незадолго до этого сообщения о возможном нападении получил студент Авиационного технического колледжа гражданской авиации в Егорьевске.

Ранее сообщалось, как девять человек стали жертвами стрельбы, еще 18 граждан оказались в больнице. Таков итог страшного утра в гимназии №175 в Казани. Назвавшийся "богом" 19-летний юноша с ружьем наперевес ворвался в родную школу, чтобы отомстить за все обиды.