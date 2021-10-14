Путин назвал криптовалюту нестабильной расчётной единицей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин считает, что на текущий момент криптовалюта приставляет из себя нестабильную расчётную единицу.

Глава государства отметил, что она нестабильна в своей цене. При этом он добавил, что всё развивается и имеет право на то, чтобы существовать.

- Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить, потому что криптовалюта, конечно, может быть расчётной единицей, но она очень нестабильна. ... Она имеет место на существование и как средство расчёта может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии всё-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить, - сказал Путин интервью для телеканала CNBC, которое опубликовано на сайте Кремля.

Также глава государства рассказал, что Россия не заинтересована в том, чтобы полностью уходить от расчётов в долларах. По его словам, на данный момент РФ вполне устраивают "расчёты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего".