ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов во Владимирской области

Во Владимирской области ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность законспирированной ячейки организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* во Владимирской области. Об сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики задержали четырех иностранцев. У них были "изъяты средства связи и иные материалы, подтверждающие противоправность их действий". Они вовлекали граждан России в террористическую организацию, публично призывали к террористической деятельности и ресурсному обеспечению терроризма.

Против главы ячейки было возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Свердловской области крупного наркокурьера. Теперь мужчина проведет девять лет в колонии строгого режима. Сбыт наркотиков осуществлялся группой лиц. Задержанный должен был достать, зарытую в земле, крупную закладку. В тайнике находилось около килограмма «синтетики». Затем мужчина должен был на машине доставить наркотики в город Набережные Челны Республики Татарстан. Там он планировал сделать четыре закладки по 250 грамм.

*Запрещенная в России террористическая организация