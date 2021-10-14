Общественники просят разрешить сотрудникам банков блокировать подозрительные переводы Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники банков смогут отказывать клиентам в совершении подозрительных операций. Если перевод денежных средств указывает на признаки мошенничества, то такая операция не будет выполнена.

С инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и предложил вести дополнительное регулирование банковской деятельности.

- Наделить сотрудников банков, физически работающих с клиентами, правом отказа в обслуживании и проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий, - цитирует RT текст обращения.

Подобный механизм контроля станет механизмом защиты населения от мошеннических действий. Ведь в последние годы преступники выдумывают всевозможные схемы отъема денег у населения, в том числе, представляются сотрудниками банков.

В подобном случае, настоящие банковские работники смогут блокировать операции и тогда человек не станет жертвой мошенников, которые убеждают перевести деньги на резервный счет, а получив разрешение на операцию, воруют их.

Юрист, эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша согласился, что подобное нововведение позволит обезопасить деньги россиян. Но сама технология блокировки пока не ясна.

- Ведь после блокировки юридическим лицам придется восстанавливать доступ к счетам до пяти рабочих дней и предоставлять множество документов в банк. Так же и с физическим лицом. А если у человека платеж по кредиту, а счет заблокирован? Я поддерживаю, чтобы клиент был в безопасности. Но должны быть прозрачные и простые механизмы, - заключил эксперт.

Ранее мошенники придумали новую схему мошенничества с розыгрышем российских автомобилей. Специалисты по кибербезопасности обнаружили 188 сайтов, работающих под видом ресурсов «АвтоВАЗа» и предлагающих поучаствовать в розыгрыше автомобилей Lada, пишет газета "Известия".

Эксперты советуют осмотрительно относиться не только к "звонкам из банков", но и к объявлениям в Сети. Часто за ними тоже скрываются нечистые на руку продавцы, сообщает Пятый канал.