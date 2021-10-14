Владимир Путин заявил, что женщины играют все более значимую роль в решении мировых задач Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что женщины играют все более значимую роль в решении мировых задач. Об этом глава государства заявил на Евразийском женском форуме.

- Современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед государством новые задачи. В их решении женщины играют все более весомую роль, — сказал российский лидер.

Он отметил, что речь идет об устойчивом экономическом развитии, глобальной климатической повестки, проблемах экологии, защиты окружающей среды, а также новом подходе к образованию как "к процессу, сопровождающему человека всю его жизнь".

В 2019 году Владимир Путин заявил, что россиянки достигают успехов во всем - и на работе, и дома, при этом оставаясь красивыми, яркими, очаровательными, центром притяжения всей семьи, объединяя ее своей любовью, способной вдохновить и поддержать, согреть и утешить. По словам президента, женщины являются надежными сотрудниками и ответственными руководителями, способными учитывать тонкие нюансы и творчески подходить к любому делу.