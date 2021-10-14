Заболевшего коронавирусом Александра Серова могут ввести в искусственную кому Фото: Евгения ГУСЕВА

Врачи проводят консилиум относительно состояния 67-летнего Александра Серова. Артист попал в больницу с коронавирусом и его состояние ухудшается.

Медики отмечают, что наблюдается отрицательная динамика, в связи с этим могут быть приняты экстренные меры.

Как стало известно Пятому каналу, врачи решают, целесообразно ли ввести пациента в искусственную кому, а также вопрос подключения к аппарату ЭКМО.

А певца серьезное поражение легких: одно повреждено на 60%, другое – на 75%. Периодически врачи подключают артиста к аппарату ИВЛ, но чаще он дышит самостоятельно.

- Лежит иногда под ИВЛ, иногда сам дышит. С момента госпитализации лучше не становится, состояние стабильно тяжелое, — рассказал источник "Известий".

В больницу Александр Серов был доставлен 9 октября. Он сразу попал в реанимацию, так как болезнь протекает тяжело.

Стоит отметить, что певец не проходил процедуру вакцинации от коронавируса.

Близкие и поклонники Александра Серова надеются, что он поправится в ближайшее время. А близкий друг артиста Игорь Крутой обратился к поклонникам с просьбой помочь музыканту и помолиться за него.