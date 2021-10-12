Игорь Крутой просит молиться и поставить свечку за тяжелобольного Александра Серова

Композитор давно дружит с исполнителем хита "Я люблю тебя до слез". Фото: "Судьба человека", Россия 1

Александр Серов четвертые сутки находится в реанимации. Певца в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу с 75% поражением легких. Его подключили к кислороду. Близкий друг артиста Игорь Крутой переживает за товарища, потому обратился к поклонникам с просьбой помочь музыканту.

Александр Серов заразился коронавирусом. Сначала 67-летний артист лечился в подмосковном госпитале рядом с роскошным загородным особняком. Однако состояние музыканта стало ухудшаться, в связи с чем его перевезли в реанимацию одной из больниц Москвы. Сейчас за его жизнь борются врачи.

У Александра Николаевича диагностировали 75% поражение легких. Близкий друг певца Игорь Крутой очень переживает за товарища. Он попросил подписчиков поддержать артиста молитвой.

"Мой друг Саня заболел этой «заразой», помочь ему, при всем моем желании, я не могу. У меня ко всем подписчикам огромная просьба - помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Саши Серова", - написал Игорь Яковлевич в блоге.

Ранее Любовь Успенская подтвердила информацию о том, что Серов плох. "Он лежит, действительно, в больнице", - сказала, вздыхая, королева шансона.

Стоит отметить, что два года назад Серов находился в подавленном состоянии и мечтал обрести душевный покой. Признавался, что буквально вымотан работой. . "Хочу, чтобы я вышел из депрессии, избавился от всех невзгод, которые меня преследуют: то я сломал ногу, то я упал и стукнулся головой об лед. Я бы мечтал, чтобы все это осталось в прошлом и, чтобы я больше не попадал в конфузные ситуации", - вздыхал он.